Под Тверью водитель внедорожника погиб, протаранив КамАЗ дорожников

В Тверской области в ДТП погиб водитель внедорожника. Происшествие случилось в Калининском районе.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали ДТП на 149 км шоссе М-10, в районе Эммауса, в направлении Москвы. 55-летний водитель Honda погиб. Он нарушил правила дорожного движения и въехал в автомобиль коммунальщиков, который проводил очистку проезжей части (ТопТверь ).

Позже в соцсетях уточнили, что инцидент случился 12 марта утром. Подробности появились в группе Вконтакте, посвященной ДТП в Тверской области. Очевидцы уточнили, что врезавшийся сзади в коммунальный КАМАЗ водитель погиб на месте. Вызванные на место инцидента спасатели деблокировали тело и вынули из машины.