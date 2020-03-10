250 кг свежих груш уничтожили в Ижевске

Россельхознадзор в Ижевске обнаружил более четверти тонны фруктов, запрещенных к ввозу в страну. Груши отправлены на мусорный полигон и уничтожены.

Владелец груш не смог предоставить документальное подтверждение санитарного состояния фруктов и их безопасность для потребителей. Документов не было, поэтому такая подкарантинная продукция по закону считается незаконно ввезенной на территорию страны и уничтожается.

Как уточнили в Россельхознадзоре для телекомпании "Ветта ", специалисты ведомства нашли на базе 20 ящиков с фруктами, на которых не было какой-либо маркировки, такая продукция отправляется на мусорный полигон.