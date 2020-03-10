Зефир с иглой из гипермаркета съела маленькая девочка в Мытищах

В гипермаркете в Мытищах, в котором продали зефир с иглой, сейчас проводят служебное расследование.

"В это время сотрудники поверхностно оценивают состояние товара и его соответствие товарному виду. Если возникают сомнения по качеству или по внешнему виду продукта, то товар не допускается к реализации. При осмотре зефира перед выкладкой на полку посторонние предметы замечены не были" - пресс-служба гипермаркета «Ашан Ритейл Россия»

Ранее "Подмосковье сегодня " сообщило, что семья купила в гипермаркете шоколадный зефир. Дома маленькая дочь развернула лакомку и начала есть. Ребенок увидел нечто необычное и показал матери. В зефире оказалась воткнута игла.

"Даже думать боюсь, что бы могло произойти, если бы дочка укусила" - сообщила мать девочки.

В исполнительном комитете "Объединения потребителей России" прокомментировали случившееся. По их совету, в таких случаях нужно направлять письменную претензию в магазин, где такое случается, и в региональный Роспотребнадзор.

В этом документе нужно детально описать, что случилось, назвать товар, а также приложить к заявлению фото и чек.

Все магазины должны иметь систему "входного контроля", говорят в "Объединении потребителей". Это значит, что продукты должны тщательно проверяться. Здесь явная вина магазина — говорят в ведомстве, и неважно, по чьей вине в зефир попала игла (поставщика, недобросовестных покупателей или продавцов в гипермаркете).

Также в Обществе советуют не покупать на развес, не в последнюю очередь из-за вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Герметичные упаковки — способны уберечь от иглы, и от вирусов.