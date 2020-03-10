Зефир с иглой из гипермаркета съела маленькая девочка в Мытищах

В гипермаркете в Мытищах, в котором продали зефир с иглой, сейчас проводят служебное расследование.
Ранее "Подмосковье сегодня" сообщило, что семья купила в гипермаркете шоколадный зефир. Дома маленькая дочь развернула лакомку и начала есть. Ребенок увидел нечто необычное и показал матери. В зефире оказалась воткнута игла.
В исполнительном комитете "Объединения потребителей России" прокомментировали случившееся. По их совету, в таких случаях нужно направлять письменную претензию в магазин, где такое случается, и в региональный Роспотребнадзор.
В этом документе нужно детально описать, что случилось, назвать товар, а также приложить к заявлению фото и чек.
Все магазины должны иметь систему "входного контроля", говорят в "Объединении потребителей". Это значит, что продукты должны тщательно проверяться. Здесь явная вина магазина — говорят в ведомстве, и неважно, по чьей вине в зефир попала игла (поставщика, недобросовестных покупателей или продавцов в гипермаркете).
Также в Обществе советуют не покупать на развес, не в последнюю очередь из-за вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Герметичные упаковки — способны уберечь от иглы, и от вирусов.
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