Полицейских отказались арестовать за изнасилование девушки в машине ППС

Сегодня, 18:23

Сергей Кузнецов

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Полицейских отказались арестовать за изнасилование девушки в машине ППС

Суд в Свердловске отказался изменять меру пресечения бывшим полицейским, обвиняемым в групповом изнасиловании девушки. Об этом рассказал адвокат потерпевшей.

В прокуратуре требовали водворить подозреваемых в СИЗО (сейчас они под домашним арестом).

Судьи отказали в апелляции. Заседание суда состоится на следующей неделе (Znak).

Летом 2019 г. сотрудники ППС в Екатеринбурге были задержаны по делу об изнасиловании молодой гражданки Казахстана. Следователи считают, что ППС-ники задержали женщину и посадили в автомобиль ППС, после чего изнасиловали.

К ответственности привлечены 17 сотрудников ППС в Екатеринбурге. Они были уволены, как и их непосредственные руководители.

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Полицейских отказались арестовать за изнасилование девушки в машине ППС

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