Под Ульяновском перевернулся автобус с детской футбольной командой. Есть пострадавшие

В субботу в Кузоватском районе (Ульяновская обл.) съехал с дороги и опрокинулся набок автобус, перевозивший детскую футбольную команду. По последним данным, пострадали семеро несовершеннолетних.

«Авария произошла на федеральной автодороге Р-178 Саранск – Ульяновск, в 14 километрах севернее поселка Порецкое. Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник"», – сказал РИА Новости представитель экстренных служб области.

В салоне находились 26 членов команды и 7 сопровождающих. Возраст футболистов от 7-ми до 14 лет.

По данным канала РЕН.ТВ, одному из пострадавших детей оторвало руку. Число пострадавших может измениться. Окончательных данных пока нет.

Причины съезда автобуса в кювет устанавливаются. О какой-либо помехе для водителя на дороге не сообщается. К настоящему времени все пассажиры эвакуированы. Пострадавшие отправлены в больницу.