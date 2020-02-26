В Московской области задержана группа угонщиков

В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали трех мужчин в возрасте 33-34 лет уроженцев Владимирской области, которые промышляли кражами автомобилей. На их счету целая серия угонов в различных районах Московской области.
«Для совершения краж злоумышленники подыскивали транспортные средства, припаркованные вблизи ж/д станций и торговых центров. Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, подозреваемые похищали автомобили, меняли номерные знаки и перегоняли их в «гараж-отстойник» во Владимирскую область», – говорится в сообщении
ГУ МВД.
Через некоторое время машины разбирались и продавались в виде запчастей.
В ходе обысков изъяты специальное оборудование, поддельные номера, а также два похищенных автомобиля. В общей сложности подозреваемым вменяется 10 краж на сумму более 3 млн. рублей.
Фигуранты арестованы, им грозит до 10 лет колонии. Правоохранители отрабатывают фигурантов на причастность к другим преступлениям.
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