В Томской области в ДТП погибла 10-летняя девочка

В Томской области столкнулись две легковушки: управляемая 31-летней женщиной Suzuki и Volga Siber, за рулем которой находился 54-летней мужчина. По данным ГИБДД, авария произошла во время сильного снегопада.

«На 159-м километре автодороги Томск-Колпашево автомобиль Suzuki Liana в условиях сильного снегопада выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volga Siber», – приводит РИА Новости сообщение полиции.

Пострадали пятеро, погибший – один. В Suzuki на заднем сиденье находились трое детей, двое из них (2-х и 6 лет) – в удерживающих устройствах. Третья, девочка 10-ти лет, была пристегнута стандартным ремнем. Она скончалась на месте.

В больницу доставили четверых (один пострадавший от госпитализации отказался). Шестилетний ребенок – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней тяжести.