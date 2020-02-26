В Томской области в ДТП погибла 10-летняя девочка

Сегодня, 11:24

Александр Зуев

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В Томской области в ДТП погибла 10-летняя девочка

В Томской области столкнулись две легковушки: управляемая 31-летней женщиной Suzuki и Volga Siber, за рулем которой находился 54-летней мужчина. По данным ГИБДД, авария произошла во время сильного снегопада. 

«На 159-м километре автодороги Томск-Колпашево автомобиль Suzuki Liana в условиях сильного снегопада выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volga Siber», – приводит РИА Новости сообщение полиции. 

Пострадали пятеро, погибший – один. В Suzuki на заднем сиденье находились трое детей, двое из них (2-х и 6 лет) – в удерживающих устройствах. Третья, девочка 10-ти лет, была пристегнута стандартным ремнем. Она скончалась на месте. 

В больницу доставили четверых (один пострадавший от госпитализации отказался). Шестилетний ребенок – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней тяжести.  

Томская область ДТП ребенок

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