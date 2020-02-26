В Кузбассе столкнулись «ГАЗель» и Toyota, пять человек погибли

Сегодня, 07:55

Александр Зуев

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В Кузбассе столкнулись «ГАЗель» и Toyota, пять человек погибли

Утром в пятницу в Беловском районе (Кемеровская обл.) столкнулись 2 автомобиля – «ГАЗель» и «Тойота». После удара машины загорелись. Водители и пассажиры остановившихся у места аварии транспортных средств огонь потушили, забросав его снегом. Первоначально сообщалось о 4-х погибших. 

«20-й км трассы Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, утром около 8.08. (04.08 мск) столкнулись Toyota и "ГАЗель". В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, в "Газели" погиб пассажир и пострадал водитель», – рассказали РИА Новости в региональном УМВД. 

Чуть позже медики сообщили о смерти водителя ГАЗели. Он умер в реанимации. 

По предварительным данным, на встречную полосу перед столкновением выехал водитель иномарки. Начата доследственная проверка. Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция в очередной раз призвала водителей не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Кемеровская область ДТП погибшие

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В Кузбассе столкнулись «ГАЗель» и Toyota, пять человек погибли

Сегодня, 07:55

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