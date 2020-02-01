Джонни Депп хотел сжечь и утопить Эмбер Херд

В Верховном суде Лондона зачитали вслух сообщения, которые звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп слал своему близкому другу - актеру Полу Беттани. Все они были написаны в 2013 году и касаются бывшей супруги знаменитости - актрисы Эмбер Херд, сообщает Page Six.

От любви до ненависти - один шаг. Джонни Депп на тот момент его уже сделал. Актер предался бурным фантазиям о том, что бы он сделал со своей экс-благоверной. Любимчик женщин, даже, не мог определиться поначалу, что лучше - сжечь Эмбер Херд или утопить.

«Давай сожжем Эмбер. Давай утопим ее, прежде чем сжечь!» — предлагал Депп другу.

Также он добавлял, что для того, чтобы убедиться в том, что жена мертва, он готов даже заняться сексом с ее трупом.

Правда, с течением времени он опомнился и делился с другом совсем другими переживаниями. В частности, актер признавал, что алкоголь губит его и ему стоит перестать пить, так как под его воздействием он становится агрессивным.

«Газета.ру»напоминает , что сейчас в суде Лондона рассматривается иск Джонни Деппа к таблоиду The Sun, где была размещена информация о его непростых отношениях с Эмбер Херд.