В Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь и ранил жену, работающую судьей

В ночь на четверг в полицию Липецка поступило сообщение об убийстве в одной из многоэтажек города. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело 4-летней девочки, а также получивших ножевые ранения женщину и ее старшую дочь (11 лет).

Кроме того, рядом с домом полицейские нашли труп мужчины, в котором потерпевшая опознала своего мужа. Раненые отправлены в больницу, возбуждено дело по ст. ст. УК «убийство» и «покушение на убийство».

«По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двум дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей», – говорится в сообщении управления СКР.

На месте работает группа следователей и криминалистов, устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России.