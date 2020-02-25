В Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь и ранил жену, работающую судьей

Сегодня, 14:01

Александр Зуев

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В Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь и ранил жену, работающую судьей

В ночь на четверг в полицию Липецка поступило сообщение об убийстве в одной из многоэтажек города. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело 4-летней девочки, а также получивших ножевые ранения женщину и ее старшую дочь (11 лет). 

Кроме того, рядом с домом полицейские нашли труп мужчины, в котором потерпевшая опознала своего мужа. Раненые отправлены в больницу, возбуждено дело по ст. ст. УК «убийство» и «покушение на убийство». 

«По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двум дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей», – говорится в сообщении управления СКР. 

На месте работает группа следователей и криминалистов, устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России.

Липецк убийство

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