В Ленобласти задержали молдаванку, разыскиваемую за торговлю людьми

Сегодня, 13:22

Александр Зуев

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В Ленобласти задержали молдаванку, разыскиваемую за торговлю людьми

Накануне вечером в Тосно (Ленинградская обл.) задержана гражданка Молдовы, которую Интерпол разыскивал около 10-ти лет. На родине 36-летняя уроженка Григориополя обвиняется в торговле людьми. 

Из Молдовы в Россию женщина сбежала более 12 лет назад, проживала в разных регионах, пока в 2018-м не осела в Ленобласти. Здесь она познакомилась с мужчиной и стали жить вместе с ним в съемной квартире. Сейчас иностранка находится под стражей, решается вопрос о ее передаче молдавским правоохранителям. Мера пресечения, избранная для нее на родине, – арест, пишет 47news

Ранее в Ленобласти была задержана гражданка Молдовы, которую разыскивали за участие в группировке, занимавшейся поставкой соотечественниц в бордели на Кипре.

Ленобласть гражданка Молдовы задержание

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