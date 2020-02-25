В Ленобласти задержали молдаванку, разыскиваемую за торговлю людьми

Накануне вечером в Тосно (Ленинградская обл.) задержана гражданка Молдовы, которую Интерпол разыскивал около 10-ти лет. На родине 36-летняя уроженка Григориополя обвиняется в торговле людьми.

Из Молдовы в Россию женщина сбежала более 12 лет назад, проживала в разных регионах, пока в 2018-м не осела в Ленобласти. Здесь она познакомилась с мужчиной и стали жить вместе с ним в съемной квартире. Сейчас иностранка находится под стражей, решается вопрос о ее передаче молдавским правоохранителям. Мера пресечения, избранная для нее на родине, – арест, пишет 47news .

Ранее в Ленобласти была задержана гражданка Молдовы, которую разыскивали за участие в группировке, занимавшейся поставкой соотечественниц в бордели на Кипре.