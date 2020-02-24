В Ульяновске школьник ударил ножом учительницу

Сегодня, 14:00

Александр Зуев

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В Ульяновске школьник ударил ножом учительницу

В среду в одной из ульяновских школ 15-летний подросток ударил ножом преподавателя. По данным правоохранителей, старшеклассник использовал кухонный нож, удар пришелся в область живота. Всё произошло в кабинете математики перед началом урока. 

«Около 10 часов 26 февраля 2020 года 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице», – говорится в сообщении СКР. 

По данным очевидцев, конфликта между преподавателем и учеником не было. Парень просто подошел к 59-летней женщине и ткнул в нее ножом, а потом бросил свое оружие в сторону опешивших одноклассников. По некоторым данным, школьник успел дойти до дома, после чего был задержан. 

Потерпевшую уже прооперировали, однако о ее состоянии не сообщается. 

Следователи квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство. В управлении СКР создан оперативный штаб по расследованию, который возглавил его руководитель. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ульяновск школа покушение на убийство

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