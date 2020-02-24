ФСБ задержала в Саратове подростков, планировавших массовое убийство в учебном заведении

Сегодня, 11:28

Александр Зуев

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ФСБ задержала в Саратове подростков, планировавших массовое убийство в учебном заведении

Сотрудники ФСБ пресекли в Саратове подготовку массового убийства в одном учебных заведений города. Подготовкой теракта занимались два 15-летних подростка, активные участники интернет-сообществ, культивирующих массовые убийства и суицид. 

Несовершеннолетних задержали в заброшенном бомбоубежище, где они оборудовали тайник для оружия.  

«Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете», – говорится в релизе ФСБ. 

Против подростков возбуждено дело за приготовление к убийству нескольких лиц. В ближайшее время будет решен вопрос с избранием меры пресечения. 

В начале прошлой недели ФСБ сообщало о задержании 2-х молодых людей, готовивших теракт в учебном заведении Керчи. У них изъяты уже готовые к применению взрывные устройства.

Саратов теракт подготовка

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ФСБ задержала в Саратове подростков, планировавших массовое убийство в учебном заведении

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