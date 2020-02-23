В районной больнице Приморья мужчине перерезали горло

В Приморском крае 23 февраля двое мужчин 31-го и 40 лет выбрали довольно странное место для того, чтобы отметить праздник: они расположились в приемном отделении одной из районных больниц. Причем, ни тот, ни другой не были ни сотрудниками, ни пациентами этого медучреждения.

Мужчины распивали алкоголь прямо в приемном покое, ни на кого не обращая внимания. К концу пьянки собутыльники поссорились и начали оскорблять друг друга. Затем старший выхватил нож и полоснул по горлу компаньона. Соседство с медиками не помогло – потерпевший скончался, сообщает «Регион online ».

Почему сотрудники больницы своевременно не отреагировали на пьянку посторонних людей в своем учреждении, не понятно. Этот вопрос в числе других выяснит в ходе расследования региональное управление СКР.