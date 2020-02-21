В Мордовии нарушитель ПДД скончался в машине инспекторов ДПС

В Мордовии нарушитель ПДД скончался прямо в машине инспекторов ДПС. Инцидент произошел 23 февраля на территории Ковылкинского района.

По информации издания stolica-s.su, экипаж ДПС во время патрулирования заметил автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого, как показалось инспекторам, был водитель в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские жезлом попытались остановить авто, но водитель «Нивы» приказу не подчинился и продолжил движение.

Члены экипажа пустились в погоню и все же догнали нарушителя. Им оказался 62-летний мужчина. Инспекторы попросили его пройти в патрульный автомобиль для составления протокола об административном нарушении («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Неожиданно водителю в машине инспекторов ДПС стало плохо, он упал в обморок. Инспекторы пытались откачать водителя, вызвали бригаду медиков, но все безрезультатно. Прибывшим по вызову врачам довелось лишь констатировать смерть водителя.

В данный момент причину смерти мужчины определяют судмедэксперты. Проводится доследственная проверка.