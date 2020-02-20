Под Новосибирском легковушка врезалась в грузовик, погибли четверо

Сегодня, 08:04

Александр Зуев

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Под Новосибирском легковушка врезалась в грузовик, погибли четверо

Накануне около девяти вечера на трассе «Иртыш» в Убинском районе (Новосибирская обл.) автомобиль «Опель» столкнулся с большегрузом «Даф». В ДТП виноват водитель легковушки, вылетевший на большой скорости на встречную полосу, сообщает обастное ГУ МВД. 

Все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли, среди них 26-летние супруги и двое детей 6-ти и 3-х лет (девочка и мальчик). Трое скончались на месте, женщина прожила несколько часов и умерла в больнице. Водитель грузовика, также 26 лет, получил незначительные травмы. 

«Опель» двигался со стороны Омска в Новосибирск. На место выезжали медики, полиция и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.


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Под Новосибирском легковушка врезалась в грузовик, погибли четверо

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