Под Новосибирском легковушка врезалась в грузовик, погибли четверо

Накануне около девяти вечера на трассе «Иртыш» в Убинском районе (Новосибирская обл.) автомобиль «Опель» столкнулся с большегрузом «Даф». В ДТП виноват водитель легковушки, вылетевший на большой скорости на встречную полосу, сообщает обастное ГУ МВД.

Все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли, среди них 26-летние супруги и двое детей 6-ти и 3-х лет (девочка и мальчик). Трое скончались на месте, женщина прожила несколько часов и умерла в больнице. Водитель грузовика, также 26 лет, получил незначительные травмы.

«Опель» двигался со стороны Омска в Новосибирск. На место выезжали медики, полиция и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.



