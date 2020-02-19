Житель Алтая откусил ухо бросившей его девушке

Сегодня, 12:53

Александр Зуев

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Житель Алтая откусил ухо бросившей его девушке

В Онгудайском районе (Республика Алтай) осужден к лишению свободы 20-летний местный житель, на прощание обезобразивший лицо своей сожительницы. Он откусил ей ухо. Молодой человек впоследствии раскаялся в содеянном, умолял простить его и обещал оплатить операцию. Однако суд посчитал, что без реального лишения свободы здесь не обойтись. 

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 

«В дневное время осужденный, в ходе возникшей ссоры с сожительницей из-за того, что последняя решила расстаться с ним, повалил потерпевшую на пол, укусил правое ухо сожительницы и с силой рванул на себя, что привело к ампутации правой ушной раковины», – говорится в релизе республиканской прокуратуры. 

Мужчину задержали и привлекли к ответственности за неизгладимое обезображивание лица по ст. 111 УК (тяжкий вред здоровью). Максимальное наказание, грозившее подсудимому, – 8 лет колонии, однако суд, приняв во внимание обстоятельства дела и деятельное раскаяние виновного, приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии.

Алтай суд ухо

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