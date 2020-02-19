В США взлетел на воздух бензовоз с реактивным топливом

В Индианаполисе (штат Индиана, США) взорвалась автоцистерна с реактивным топливом. Инцидент произошел на транспортной развязке городской автострады. Взрыв расплескал топливо по дороге и по склонам развязки, превратив участок в пылающий факел.
Очевидцы этого «апокалипсиса» поспешили выложить в Сеть фотографии и видеоролики. Цистерну разнесло взрывом на куски, однако то, что осталось от автомобиля удержалось на мосту. Мало того, по данным канала WRCB, добровольцы сумели вытащить из кабины водителя. Он остался жив, но тело его практически полностью обожжено. Информации о его состоянии нет, известно лишь, что «скора помощь» увезла пострадавшего в больницу. Пострадали ли другие транспортные средства, неизвестно.
Место происшествия оцеплено полицией, дорога и подъезды к ней перекрыты. На месте работают спасатели.
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