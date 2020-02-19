В США взлетел на воздух бензовоз с реактивным топливом

В Индианаполисе (штат Индиана, США) взорвалась автоцистерна с реактивным топливом. Инцидент произошел на транспортной развязке городской автострады. Взрыв расплескал топливо по дороге и по склонам развязки, превратив участок в пылающий факел.

Очевидцы этого «апокалипсиса» поспешили выложить в Сеть фотографии и видеоролики. Цистерну разнесло взрывом на куски, однако то, что осталось от автомобиля удержалось на мосту. Мало того, по данным канала WRCB , добровольцы сумели вытащить из кабины водителя. Он остался жив, но тело его практически полностью обожжено. Информации о его состоянии нет, известно лишь, что «скора помощь» увезла пострадавшего в больницу. Пострадали ли другие транспортные средства, неизвестно.

Место происшествия оцеплено полицией, дорога и подъезды к ней перекрыты. На месте работают спасатели.