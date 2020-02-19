В Алании бывшему прокурору предъявлено обвинение в убийстве

Сегодня, 08:16

Александр Зуев

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В Алании бывшему прокурору предъявлено обвинение в убийстве

Следователь СКР по Северной Осетии (Алания) предъявил бывшему прокурору отдела республиканского ведомства Чельдиеву, в чьи обязанности входил надзор за соблюдением законодательства в сфере межнациональных отношений, обвинение в убийстве своей любовницы. 

Ранее сообщалось, что женщина ушла из своего дома в Пригородном районе еще в начале января, и с тех пор на связь с родственниками не выходила. А в середине февраля ее тело с проломленным черепом обнаружили в земле под кучей мусора на придомовом участке экс-прокурора. 

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятия обвиняемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве», – говорится в сообщении управления СКР. 

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Алании бывшему прокурору предъявлено обвинение в убийстве

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