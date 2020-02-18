В Магадане Ан-2 рухнул на землю после взлета

Пассажирский Ан-2 с вахтовыми рабочими на борту рухнул с 10-метровой высоты при взлете в магаданском аэропорту. Инцидент произошел в четверг утром. На борту самолета находилось 14 человек, в том числе два члена экипажа. Борт направлялся в населенный пункт Сеймчан. Жертв нет, пострадавших – семеро. Состояние одного из них тяжелое.

Основные версии случившегося: перегруз судна и шибка экипажа.

«После отрыва от полосы и набора высоты приблизительно в 10 метров (самолет) прекратил взлёт и совершил грубую посадку, частично разрушив фюзеляж и плоскости крыльев», – приводит РЕН.ТВ сообщение представителя регионального правительства.

На место оперативно прибыли бригада врачей и спасатели. В ликвидации последствий ЧП задействованы около 50 человек и более десятка единиц техники. Следователи возбудили уголовное дело, причины произошедшего выясняются.