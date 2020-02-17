В Пермском крае при столкновении загорелись два автомобиля, 4 человека погибли

Сегодня, 13:47

Александр Зуев

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В Пермском крае при столкновении загорелись два автомобиля, 4 человека погибли

Утром в среду в Чусовском районе (Пермский кр.) на участке региональной дороги близ населенного пункта Шушпанка столкнулись легковой УАЗ и микроавтобус «Фиат». Сильный удар привел к возгоранию машин. Автомобили до приезда спасателей выгорели полностью. На момент аварии в них находились 4 человека. Спасти никого не удалось. 

«Погибли четверо, других пострадавших нет», – цитирует РИА Новости представителя регионального УМВД. 

 

На место ДТП были направлены правоохранители, сотрудники МЧС, медики. Отмечается, что во время осмотра места происшествия микроавтобус находился на полосе встречного движения. Обстоятельства аварии устанавливаются. Кроме того, инспекторы ДПС устанавливают возможных свидетелей произошедшего.

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