В Крыму задержаны два подростка, готовившие теракты в образовательных учреждениях

Сегодня, 11:26

Александр Зуев

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В Крыму задержаны два подростка, готовившие теракты в образовательных учреждениях

В Керчи установлены и задержаны два адепта неонацистской идеологии и последователя Рослякова, 18-летнего юноши, устроившего массовую бойню в керченском колледже в 2018 году. Молодые люди 16-ти и 17 лет готовили теракты в образовательных учреждениях. Они уже спланировали нападения и самостоятельно изготовили взрывные устройства в соответствии с инструкцией, найденной в интернете. 

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», – говорится в сообщении ФСБ. 

Помимо подготовки терактов, задержанные администрировали в социальных сетях группы «смерти», участники которых склонялись к совершению подобных преступлений. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в интернете обнаружены около 150 таких сообществ, в которых состоит порядка 50 тыс. молодых людей.

Крым ФСБ теракты предотвращение

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