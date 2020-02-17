«Голоса в голове» заставили жителя Кемерово ограбить микрофинансовую организацию

В Кемерово в вечернее неизвестный ворвался с кухонным ножом в микрофинансовую организацию и потребовал у сотрудницы открыть сейф, угрожая убийством. Забрав из сейфа конверт с деньгами, злоумышленник скрылся. В конверте оказалось чуть более 35 тыс. рублей.

Спустя полтора месяца в ходе проведения розыскных мероприятий мужчину задержали. Кухонный нож он по-прежнему носил с собой.

«Задержанный, 41-летний местный житель, дал признательные показания и объяснил свои действия тем, что совершить нападение требовали навязчивые голоса в голове», – говорится в сообщении ГУ МВД по области.

Подозреваемый арестован, ему вменятся разбойное нападение (ст. 162 УК). Следователи устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, – 10 лет колонии.