На трассе в Калмыкии при ДТП погибли 6 человек

В Калмыкии близ населенного пункта Троицкое столкнулись две легковушки. «Лада Гранта» врезалась в левый бок автомобиля Datsun, когда тот со второстепенной выезжал на главную дорогу. В результате аварии 5 человек скончались на месте, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован. Однако спасти его не удалось – через несколько часов мужчина умер в реанимации районной больницы. таким образом, выживших после аварии не осталось.

«Пострадавший скончался в больнице. Всего погибло шесть человек», – сказал РИА Новости представитель ГУ МЧС.

ДТП произошло в ночь на среду на трассе Р22. К месту аварии выехали сотрудники полиции, «скорая» и спасатели. Для извлечения тел погибших и травмированного пассажира использовалось специальное оборудование. Правоохранители начали проверку.