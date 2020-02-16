В Ногинске в массовой драке погибли два строителя из Беларуси

Сегодня, 15:43

Александр Зуев

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В Ногинске в массовой драке погибли два строителя из Беларуси

На одной из строительных площадок Ногинска (Московская обл.) произошла массовая драка между рабочими. По предварительным данным, все участники побоища были гражданами Беларуси, передает НТВ. В результате два человека погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Точное количество участников драки и причины конфликта пока не известны. По словам очевидцев, озверевшие мужчины били друг друга всем, что попадалось под руку, в том числе арматурой. 

По данным канала, строители работали официально, все документы у них в порядке. Правоохранители приступили к расследованию. Официальных комментариев случившегося еще не публиковалось.

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