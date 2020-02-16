Под Самарой житель убил утюгом 4-месячную дочь из-за плача

В городе Октябрьск (Самарская обл.) задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего грудного ребенка, тело которого 3 дня назад было обнаружено в снегу на одной из улиц. Труп находился в полиэтиленовом пакете.

Преступление совершено в ночь на 8 февраля. Нетрезвый отец пытался успокоить расплакавшуюся 4-месячную дочку, расхаживая с ней по комнате.

«В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял ее и еще несколько раз прошелся по комнате, но ребенок продолжал плакать Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать обнаружила, что ребенок умер», – говорится в сообщении управления СКР.

Тем же утром отец уложил тело девочки в пакет, вынес на улицу и вбросил в снег.

Подозреваемый арестован. В ходе расследования правоохранители также дадут оценку действиям матери погибшего ребенка и должностных лиц из профильных служб, в чьи обязанности входит контроль за семьей. Установлено, что ранее женщина, имеющая трех детей (помимо погибшей девочки), была лишена родительских прав.