Под Самарой житель убил утюгом 4-месячную дочь из-за плача

В городе Октябрьск (Самарская обл.) задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего грудного ребенка, тело которого 3 дня назад было обнаружено в снегу на одной из улиц. Труп находился в полиэтиленовом пакете.
Преступление совершено в ночь на 8 февраля. Нетрезвый отец пытался успокоить расплакавшуюся 4-месячную дочку, расхаживая с ней по комнате.
Тем же утром отец уложил тело девочки в пакет, вынес на улицу и вбросил в снег.
Подозреваемый арестован. В ходе расследования правоохранители также дадут оценку действиям матери погибшего ребенка и должностных лиц из профильных служб, в чьи обязанности входит контроль за семьей. Установлено, что ранее женщина, имеющая трех детей (помимо погибшей девочки), была лишена родительских прав.
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