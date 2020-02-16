В Краснодаре нетрезвая женщина угодила в реанимацию после попытки спуститься по простыням

Хозяйка квартиры в одной из многоэтажек, расположенных в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре, решила продемонстрировать знакомому свои акробатические навыки: она связала из простыней и скатертей веревку и начала спускаться по ним с 6-го этажа. Где-то на середине пути 41-летняя женщина сорвалась и упала на землю.

Перед этим экспериментом они со знакомым прилично выпили.

«Женщина решила удивить собутыльника. Она связала из постельного белья длинный канат, по которому планировала спуститься из окна», – приводит ресурс news-r.ru слова источника.

«Скорая помощь» отвезла незадачливую «каскадершу» в больницу, где у нее обнаружили несколько переломов и сотрясение мозга. Женщине повезло, что упала она не асфальт на землю, приспособленную жителями под палисадник. Сейчас она находится в реанимации.