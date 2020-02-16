В Краснодаре нетрезвая женщина угодила в реанимацию после попытки спуститься по простыням

Сегодня, 10:13

Александр Зуев

0

Image
В Краснодаре нетрезвая женщина угодила в реанимацию после попытки спуститься по простыням
https://text.ru/antiplagiat/5e4b8d1e61aa5

Хозяйка квартиры в одной из многоэтажек, расположенных в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре, решила продемонстрировать знакомому свои акробатические навыки: она связала из простыней и скатертей веревку и начала спускаться по ним с 6-го этажа. Где-то на середине пути 41-летняя женщина сорвалась и упала на землю. 

Перед этим экспериментом они со знакомым прилично выпили. 

«Женщина решила удивить собутыльника. Она связала из постельного белья длинный канат, по которому планировала спуститься из окна», – приводит ресурс news-r.ru слова источника. 

«Скорая помощь» отвезла незадачливую «каскадершу» в больницу, где у нее обнаружили несколько переломов и сотрясение мозга. Женщине повезло, что упала она не асфальт на землю, приспособленную жителями под палисадник. Сейчас она находится в реанимации.

Краснодар канат из белья реанимация

Лента

В Алматы сотрудники госбезопасности пресекли акт терроризма

Сегодня, 11:21

В Краснодаре нетрезвая женщина угодила в реанимацию после попытки спуститься по простыням

Сегодня, 10:13

В Башкирии перевернулся санитарный УАЗ, перевозивший беременных

Вчера, 15:22

В Крыму задержан мужчина, вступивший в украинский нацбатальон

Вчера, 13:30

Убийце собственной жены добавили 6,5 лет колонии

Вчера, 12:08

В московском баре умерла девушка, выигравшая конкурс по поеданию пирожных

Вчера, 11:37

В Камеруне бандиты вырезали полдеревни, в то числе 14 детей

Вчера, 11:07

В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

Вчера, 10:31

Автобус с россиянами опрокинулся в кювет по пути в Финляндию

Вчера, 09:37

В Москве рухнула мачта сотовой связи вместе с рабочими

Вчера, 08:48

В Бразилии полицейский открыл огонь на карнавале. Пятеро ранены

Вчера, 07:57

Мужчина сбросил в Фонтанку женщину, но утонул сам при попытке ее спасти

16-02-2020, 13:16

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

16-02-2020, 12:45

Житель Петербурга две недели жил рядом с трупом, ожидая полицию

16-02-2020, 12:05

В Калининграде мужчина расстрелял семью около городского рынка

16-02-2020, 08:00

СМИ: Мужчине, сбитому пьяным актером «Убойной силы», ампутировали ногу

15-02-2020, 23:12

В Индии пассажиры поезда насмерть забили палками мужчину из-за места

15-02-2020, 12:22

В Волгограде в руках у школьника взорвался китайский телефон

15-02-2020, 11:07

В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

15-02-2020, 09:14

На Ямале педофил выпил с друзьями в их квартире, а потом изнасиловал их дочь

15-02-2020, 08:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle