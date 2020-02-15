В Башкирии перевернулся санитарный УАЗ, перевозивший беременных

В понедельник в первой половине дня на региональной дороге в Салаватском районе (Башкирия) перевернулся медицинский УАЗик. В салоне находились две беременные женщины и сопровождающая их медсестра.

«Авария произошла на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части», – говорится в сообщении республиканского ГИБДД в « Фейсбуке ».

Обе женщины 28-ти и 39 лет перевозились в Месягутовскую больницу. На каком месяце беременности они находились, не сообщается. Информация о их состоянии также не уточняется. По данным пресс-службы, женщин позже отправили на попутной машине.

Водитель микроавтобуса не пострадал, сам автомобиль получил механические повреждения. Прибывшие спасатели с помощью техники поставили его на колеса. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.