В Башкирии перевернулся санитарный УАЗ, перевозивший беременных

Сегодня, 15:22

Александр Зуев

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В Башкирии перевернулся санитарный УАЗ, перевозивший беременных
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В понедельник в первой половине дня на региональной дороге в Салаватском районе (Башкирия) перевернулся медицинский УАЗик. В салоне находились две беременные женщины и сопровождающая их медсестра. 

«Авария произошла на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части», – говорится в сообщении республиканского ГИБДД в «Фейсбуке». 

Обе женщины 28-ти и 39 лет перевозились в Месягутовскую больницу. На каком месяце беременности они находились, не сообщается. Информация о их состоянии также не уточняется. По данным пресс-службы, женщин позже отправили на попутной машине. 

Водитель микроавтобуса не пострадал, сам автомобиль получил механические повреждения. Прибывшие спасатели с помощью техники поставили его на колеса. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.  

Башкирия микроавтобус ДТП беременные

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В Башкирии перевернулся санитарный УАЗ, перевозивший беременных

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