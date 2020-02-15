В Крыму задержан мужчина, вступивший в украинский нацбатальон

Сегодня, 13:30

Александр Зуев

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В Крыму задержан мужчина, вступивший в украинский нацбатальон

Сотрудниками ФСБ задержан житель Крыма, выполнявший поручения руководства украинского формирования – нацбатальона им. Челебиджихана. Мужчина вступил в созданный Ислямовым батальон несколько лет назад, и с тех пор принимал активное участие в его антироссийской деятельности. 

Проживая на территории Республики Крым, он в 2016-м специально выехал на Украину для вступления в крымско-татарский батальон. А вернувшись домой, продолжил преступную деятельность, оставаясь активным участником националистического формирования, передает РЕН.ТВ со ссылкой на ФСБ. 

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела (ч. 2 ст. 208 УК) проведены следственные действия», – говорится в сообщении. 

В настоящее время задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.

Крым ФСБ задержание

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