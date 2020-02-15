В Крыму задержан мужчина, вступивший в украинский нацбатальон

Сотрудниками ФСБ задержан житель Крыма, выполнявший поручения руководства украинского формирования – нацбатальона им. Челебиджихана. Мужчина вступил в созданный Ислямовым батальон несколько лет назад, и с тех пор принимал активное участие в его антироссийской деятельности.
Проживая на территории Республики Крым, он в 2016-м специально выехал на Украину для вступления в крымско-татарский батальон. А вернувшись домой, продолжил преступную деятельность, оставаясь активным участником националистического формирования, передает РЕН.ТВ со ссылкой на ФСБ.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.
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