В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

К ростовским полицейским обратилась женщина, сообщившая об изнасиловании в автомобиле «Яндекс.Такси». Инцидент произошел в Советском районе города. Машину потерпевшая вызвала по мобильному приложению. На вызов приехала «Шкода» белого цвета, сообщает местный ресурс 1Rnd.
Согласно информации, во время поездки водитель свернул на тихую улочку и набросился на пассажирку. Потом выпустил ее из машины и скрылся. Полиция начала розыск подозреваемого.
В начале января сообщалось об изнасиловании таксистом в Казани клиентки с ВИЧ-заболеванием. Во время поездки женщина заснула, а проснулась уже за городом. Она объяснила начавшему приставать водителю, что у нее ВИЧ, но мужчину данное обстоятельство не смутило. В настоящее время он находится под стражей.
Сегодня, 11:07
Сегодня, 09:37
Сегодня, 08:48
Вчера, 12:45
15-02-2020, 23:12
15-02-2020, 12:22
15-02-2020, 11:07
15-02-2020, 09:14
15-02-2020, 08:04
14-02-2020, 17:22
14-02-2020, 16:12
Комментировать