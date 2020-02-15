В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

Сегодня, 10:31

Александр Зуев

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В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

К ростовским полицейским обратилась женщина, сообщившая об изнасиловании в автомобиле «Яндекс.Такси». Инцидент произошел в Советском районе города. Машину потерпевшая вызвала по мобильному приложению. На вызов приехала «Шкода» белого цвета, сообщает местный ресурс 1Rnd

Согласно информации, во время поездки водитель свернул на тихую улочку и набросился на пассажирку. Потом выпустил ее из машины и скрылся. Полиция начала розыск подозреваемого. 

В начале января сообщалось об изнасиловании таксистом в Казани клиентки с ВИЧ-заболеванием. Во время поездки женщина заснула, а проснулась уже за городом. Она объяснила начавшему приставать водителю, что у нее ВИЧ, но мужчину данное обстоятельство не смутило. В настоящее время он находится под стражей.

Постов-на-Дону таксист изнасилование

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