В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

К ростовским полицейским обратилась женщина, сообщившая об изнасиловании в автомобиле «Яндекс.Такси». Инцидент произошел в Советском районе города. Машину потерпевшая вызвала по мобильному приложению. На вызов приехала «Шкода» белого цвета, сообщает местный ресурс 1Rnd .

Согласно информации, во время поездки водитель свернул на тихую улочку и набросился на пассажирку. Потом выпустил ее из машины и скрылся. Полиция начала розыск подозреваемого.

В начале января сообщалось об изнасиловании таксистом в Казани клиентки с ВИЧ-заболеванием. Во время поездки женщина заснула, а проснулась уже за городом. Она объяснила начавшему приставать водителю, что у нее ВИЧ, но мужчину данное обстоятельство не смутило. В настоящее время он находится под стражей.