Автобус с россиянами опрокинулся в кювет по пути в Финляндию

Сегодня, 09:37

Александр Зуев

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Автобус с россиянами опрокинулся в кювет по пути в Финляндию

Автобус «Скания» с 19-ю российскими туристами опрокинулся в кювет на автодороге «Сортавала» по пути в Финляндию. В момент происшествия было пасмурно, шел мокрый снег. Инцидент произошел около 9-ти вечера на 319 километре. 

После ДТП все пассажиры были осмотрены медиками. У троих обнаружены незначительные травмы, им оказана необходимая помощь. 

Как отметили в ГИБДД, водитель не учел сложных метеоусловий и допустил съезд в правый кювет. По заключению медиков, он был трезв. Правила труда и отдыха не нарушал. Тахограф в исправном состоянии. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает ТАСС.

Карелия автобус кювет

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