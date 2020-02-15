Автобус с россиянами опрокинулся в кювет по пути в Финляндию

Автобус «Скания» с 19-ю российскими туристами опрокинулся в кювет на автодороге «Сортавала» по пути в Финляндию. В момент происшествия было пасмурно, шел мокрый снег. Инцидент произошел около 9-ти вечера на 319 километре.

После ДТП все пассажиры были осмотрены медиками. У троих обнаружены незначительные травмы, им оказана необходимая помощь.

Как отметили в ГИБДД, водитель не учел сложных метеоусловий и допустил съезд в правый кювет. По заключению медиков, он был трезв. Правила труда и отдыха не нарушал. Тахограф в исправном состоянии. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает ТАСС .