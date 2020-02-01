В Калининграде мужчина расстрелял семью около городского рынка

В субботу вечером у рынка в Калининграде прозвучали выстрелы: 63-летний мужчина по фамилии Бахрамов открыл огонь по семье из 3-х человек. Муж и жена погибли на месте, их сын получил ранение, но смог убежать.

Преступник сначала сделал несколько выстрелов в воздух, распугивая прохожих, и только потом стал стрелять в тех, кого специально поджидал на выходе с рынка. Первым погиб мужчина. Затем получила ранение его жена.

«Оглядываюсь и вижу – у белой машины женщина сидит на корточках, у нее было ранено колено. Она просила о помощи меня, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей первую медицинскую помощь, и когда решил было идти, услышал выстрел за спиной в воздух», – цитирует РЕН.ТВ подростка, случайно оказавшегося у места трагедии.

После предупредительного выстрела парнишка отбежал в сторону. В это время преступник выстрелил еще раз. Женщина скончалась. Ее сын, получивший легкое ранение, сумел убежать. После этого злоумышленник покончил с собой.

Бахрамов и расстрелянная им семейная пара работали на рынке, торговали овощами и фруктами. По предварительной версии, конфликт между ними разгорелся из-за перераспределения торговых мест.