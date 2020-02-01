В Индии пассажиры поезда насмерть забили палками мужчину из-за места

В поезде, следовавшем из Мумбаи в Латур-Бидар, 12 пассажиров забили насмерть 26-летнего мужчину. Они лупцевали парня палками до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Причем инициаторами жестокой расправы стали женщины. В группе избивавших их было семеро.

Вина молодого человека, зашедшего в переполненный вагон вместе с женой и 2-летней дочкой, заключалась только в том, что он попросил уступить одно место для своих женщин, то есть, супруге и ребенку. Сидевшие пассажирки ответили грубостью, а парень стал им что-то доказывать.

«Спор обострился, и внезапно женщины вместе с мужчинами, которых они сопровождали, начали избивать молодого отца палками. Джиоти (жена потерпевшего) сказала потом, что она звала на помощь, но никто в вагоне не осмелился вмешаться», – пишет издание Indian Today

Избиение прекратилось лишь после того, как мужчина потерял сознание. На ближайшей станции всех подозреваемых задержали, а парня отправили в больницу. По дороге он скончался.

По данным газеты, 11 задержанных поместили под стражу, а двенадцатого, оказавшегося несовершеннолетним, отправили в специализированное учреждение.