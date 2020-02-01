В Индии пассажиры поезда насмерть забили палками мужчину из-за места

В поезде, следовавшем из Мумбаи в Латур-Бидар, 12 пассажиров забили насмерть 26-летнего мужчину. Они лупцевали парня палками до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Причем инициаторами жестокой расправы стали женщины. В группе избивавших их было семеро.
Вина молодого человека, зашедшего в переполненный вагон вместе с женой и 2-летней дочкой, заключалась только в том, что он попросил уступить одно место для своих женщин, то есть, супруге и ребенку. Сидевшие пассажирки ответили грубостью, а парень стал им что-то доказывать.
Избиение прекратилось лишь после того, как мужчина потерял сознание. На ближайшей станции всех подозреваемых задержали, а парня отправили в больницу. По дороге он скончался.
По данным газеты, 11 задержанных поместили под стражу, а двенадцатого, оказавшегося несовершеннолетним, отправили в специализированное учреждение.
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