В Волгограде в руках у школьника взорвался китайский телефон

Сегодня, 11:07

Александр Зуев

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В Волгограде в руках у школьника взорвался китайский телефон

Одиннадцатилетний школьник госпитализирован в одну из волгоградских больниц с термическими ожогами кистей, полученными при взрыве мобильного телефона, передает местный телеканал V1.ru. Инцидент произошел в пятницу, когда мальчик собирался в школу. 

«Примерно в 08:00 подросток, собираясь в школу, положил в карман брюк телефон. Через некоторое время мальчик почувствовал, что карман начал сильно нагреваться и стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке ребенка», – приводит канал сообщение регионального УМВД. 

Правоохранители отметили также, что мобильник был китайского производства, при этом марку гаджета не сообщили. 

В пресс-службе напомнили, что подобный случай произошел в Волгограде двумя месяцами ранее. Правда тогда смартфон взорвался в кармане куртки, висевшей среди другой одежды на вешалке. Хозяину удалось справиться с огнем самостоятельно.

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