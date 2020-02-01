В Волгограде в руках у школьника взорвался китайский телефон

Одиннадцатилетний школьник госпитализирован в одну из волгоградских больниц с термическими ожогами кистей, полученными при взрыве мобильного телефона, передает местный телеканал V1.ru. Инцидент произошел в пятницу, когда мальчик собирался в школу.
Правоохранители отметили также, что мобильник был китайского производства, при этом марку гаджета не сообщили.
В пресс-службе напомнили, что подобный случай произошел в Волгограде двумя месяцами ранее. Правда тогда смартфон взорвался в кармане куртки, висевшей среди другой одежды на вешалке. Хозяину удалось справиться с огнем самостоятельно.
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