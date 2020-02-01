На Ямале педофил выпил с друзьями в их квартире, а потом изнасиловал их дочь

На Ямале осужден к лишению свободы житель Пуровского района, изнасиловавший малолетнюю девочку в квартире у своих знакомых, к которым зашел в гости. Удовлетворить свои сексуальные потребности он решил после употребления спиртного. Преступление совершено осенью прошлого года.

«В городе Тарко-Сале, в дневное время, 30-летний мужчина, находясь в гостях, с целью удовлетворения своих половых потребностей зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении регионального СКР.

На истошные крики дочери прибежали родители, пресекшие преступные действия педофила. Насильника задержали, возбудив против него дело по ст. 132 УК. До суда он находился под стражей.

Суд, собранные следствием доказательства, посчитал достаточными и вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым осужденный проведет последующие 14 лет в ИК строго режима. Кроме того, после отбытия срока он будет ограничен в свободе на срок 19 месяцев.