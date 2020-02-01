На Ямале педофил выпил с друзьями в их квартире, а потом изнасиловал их дочь

Сегодня, 08:40

Александр Зуев

0

Image
На Ямале педофил выпил с друзьями в их квартире, а потом изнасиловал их дочь

На Ямале осужден к лишению свободы житель Пуровского района, изнасиловавший малолетнюю девочку в квартире у своих знакомых, к которым зашел в гости. Удовлетворить свои сексуальные потребности он решил после употребления спиртного. Преступление совершено осенью прошлого года. 

«В городе Тарко-Сале, в дневное время, 30-летний мужчина, находясь в гостях, с целью удовлетворения своих половых потребностей зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении регионального СКР. 

На истошные крики дочери прибежали родители, пресекшие преступные действия педофила. Насильника задержали, возбудив против него дело по ст. 132 УК. До суда он находился под стражей. 

Суд, собранные следствием доказательства, посчитал достаточными и вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым осужденный проведет последующие 14 лет в ИК строго режима. Кроме того, после отбытия срока он будет ограничен в свободе на срок 19 месяцев.   

Ямал педофил суд

Лента

Украина договаривается с Румынией о совместном противостоянии России в Черноморском регионе

Сегодня, 10:40

На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

Сегодня, 09:53

В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

Сегодня, 09:14

На Ямале педофил выпил с друзьями в их квартире, а потом изнасиловал их дочь

Сегодня, 08:40

Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

Сегодня, 08:15

Хабаровский суд арестовал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

Сегодня, 08:04

В сети появились первые изображения нового Renault Logan

Сегодня, 07:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle