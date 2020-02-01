При жесткой посадке вертолета на Ямале погиб экипаж

В пятницу днем на Ямале гражданский Ми-8 компании «СКОЛ» совершил экстренную посадку в 7-ми км от населенного пункта Сабетта (у берега Обской губы). Перед самой землей порыв ветра подхватил машину и перевернул на крышу. Из 10-ти находившихся на борту людей выбраться смогли восемь, двое, командир судна и механик, оказались зажаты в кабине, передает РЕН.ТВ .

Несмотря на то, что помощь прибыла быстро, членов экипажа спасти не удалось. Травмированных пассажиров госпитализировали. При этом к за медпомощью обратились все 8 человек. Информации о их состоянии пока нет.

Авиакомпания «СКОЛ» выполняет на Ямале, в том числе вахтовые перевозки, работает с газо- нефтедобывающими предприятиями.