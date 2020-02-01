В Челябинске площадь пожара в цеху пластиковой посуды увеличилась до 2 тыс кв. м

Сегодня, 13:22

Александр Зуев

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В Челябинске площадь пожара в цеху пластиковой посуды увеличилась до 2 тыс кв. м

В пятницу в Челябинске загорелся цех, производящий пластиковую посуду. К приезду пожарных огонь распространился на 600 кв. метрах. О пострадавших и жертвах не сообщается. Клубы черного дыма над пожаром видны практически из всех точек города. 

 

К тушению первоначально были привлечены 10 единиц специальной техники. Позже была подтянута дополнительная техника. В настоящее время на месте ЧП работают более 80 спасателей. Тем не менее, площадь пожара увеличилась почти в 3 раза. 

«Пожару присвоен четвертый номер сложности, площадь увеличилась до 2000 квадратных метров», – сказал РИА Новости источник. 

По некоторым данным, огонь добрался до склада готовой продукции. Недалеко от цеха расположены детсад, школа и заправка. Причины возгорания пока неизвестны.

Челябинск пожар пластиковая посуда

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