Житель Саратова приговорен к пожизненному сроку за убийство деда и бабки

Суд в Саратове приговорил 47-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за убийство своих бабушки и деда, а также за нанесение увечий своей жене. Преступление совершено осенью прошлого года.

«Судом установлено, что мужчина проживал в квартире вместе с 45-летней женой, 91-летней бабушкой и 90-летним дедом. 24 ноября 2018 года в дневное время он вместе с супругой распивал спиртное. В процессе застолья между ними произошел конфликт», – говорится в сообщении управления СКР.

Подсудимый начал избивать жену руками, ногами и ножкой от стула, причинив множественные травмы, а когда она попыталась спрятаться в комнате стариков, то переключился на них. Свою бабушку он задушил, а деда забил насмерть.

Ни в ходе расследования, ни на суде мужчина своей вины не признал. Однако представленных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы присяжные вынесли вердикт «виновен», а суд вынес обвинительный приговор.