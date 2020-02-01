На Кубани пенсионер попытался распилить снаряд и взорвался

Сегодня, 16:11

Александр Зуев

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На Кубани пенсионер попытался распилить снаряд и взорвался

Накануне 70-летний житель хутора Армянский (Краснодарский край) у себя во дворе попытался распилить артиллерийский снаряд времен ВОВ, но неудачно – раздался взрыв. Мужчина остался жив, скорая доставила его в районную больницу, сообщают «Кубанские новости». 

На Кубани черные копатели в местах проведения боев до сих пор находят оружие и боеприпасы. У пострадавшего в сарае хранились как раз такие взрывоопасные предметы, среди которых обнаружены гранаты, минометные мины, запалы и прочее. Сотрудники МВД начали проверку. 

Ранее житель Темрюкского района пытался сделать тяжелый молоток, приспособив для этого кусок трубы и найденный в земле снаряд. Когда он попытался соединить эти две заготовки с помощью сварки, раздался взрыв. Мужчина лишился ступни.

Краснодарский край снаряд взрыв

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