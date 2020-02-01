На Кубани пенсионер попытался распилить снаряд и взорвался

Накануне 70-летний житель хутора Армянский (Краснодарский край) у себя во дворе попытался распилить артиллерийский снаряд времен ВОВ, но неудачно – раздался взрыв. Мужчина остался жив, скорая доставила его в районную больницу, сообщают «Кубанские новости ».

На Кубани черные копатели в местах проведения боев до сих пор находят оружие и боеприпасы. У пострадавшего в сарае хранились как раз такие взрывоопасные предметы, среди которых обнаружены гранаты, минометные мины, запалы и прочее. Сотрудники МВД начали проверку.

Ранее житель Темрюкского района пытался сделать тяжелый молоток, приспособив для этого кусок трубы и найденный в земле снаряд. Когда он попытался соединить эти две заготовки с помощью сварки, раздался взрыв. Мужчина лишился ступни.