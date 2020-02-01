В Индии 2-этажный автобус с пассажирами врезался в стоящий грузовик. 13 погибших

В Индии на скоростной дороге врезался в задний борт стоящего грузовика частный 2-этажный автобус. По предварительным данным на месте погибли не менее 13-ти пассажиров, в том числе водитель, более 30-ти пострадали.

Удар пришелся в край металлического борта, который буквально вспорол переднюю часть автобуса, передает ANI . Трагедия произошла на трассе Агра-Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. Как уточнили в департаменте здравоохранения, к настоящему времени госпитализирован 31 пострадавший.

По данным полиции, в автобусе находилось около 45 человек. Правоохранители начали расследование. Глава штата распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.