В Биробиджане мужчина расстрелял дорожную камеру из-за штрафов

Сегодня, 09:42

Александр Зуев

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В Биробиджане мужчина расстрелял дорожную камеру из-за штрафов

После очередного «письма счастья», извещающего о наложении штрафа за нарушение ПДД на ул. Биршоссе житель Биробиджана не на шутку обиделся, взял охотничье ружье и расстрелял ненавистную камеру, точнее, не саму камеру, а блок оборудования, обеспечивающий режим ее функционирования. 

Полицейские, осмотрев место происшествия приступили к поиску злоумышленника. 

«В ходе работы полицейские по горячим следам установили подозреваемого в умышленном повреждении прибора фотовидеофиксации. Им оказался ранее не судимый 43-летний житель Биробиджана. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима», – говорится в сообщении УМВД по Еврейской АО. 

Подозреваемого задержали и тот во всем признался. Ружье он выдал добровольно. Мужчина рассказал, что не совладал с эмоциями после очередного извещения о штрафе. Задуманное он осуществил ночью, сделав несколько выстрелов в прибор стационарного комплекса. Теперь ему придется ответить за повреждение имущества по ст. 167 УК.

Еврейская АО дорожная камера стрельба

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