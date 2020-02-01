В Биробиджане мужчина расстрелял дорожную камеру из-за штрафов

После очередного «письма счастья», извещающего о наложении штрафа за нарушение ПДД на ул. Биршоссе житель Биробиджана не на шутку обиделся, взял охотничье ружье и расстрелял ненавистную камеру, точнее, не саму камеру, а блок оборудования, обеспечивающий режим ее функционирования.

Полицейские, осмотрев место происшествия приступили к поиску злоумышленника.

«В ходе работы полицейские по горячим следам установили подозреваемого в умышленном повреждении прибора фотовидеофиксации. Им оказался ранее не судимый 43-летний житель Биробиджана. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима», – говорится в сообщении УМВД по Еврейской АО.

Подозреваемого задержали и тот во всем признался. Ружье он выдал добровольно. Мужчина рассказал, что не совладал с эмоциями после очередного извещения о штрафе. Задуманное он осуществил ночью, сделав несколько выстрелов в прибор стационарного комплекса. Теперь ему придется ответить за повреждение имущества по ст. 167 УК.