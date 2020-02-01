В Псковской области в ДТП погибли 8 граждан Украины

Сегодня, 07:51

Александр Зуев

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В Псковской области в ДТП погибли 8 граждан Украины

В ночь на четверг в Псковской области микроавтобус с украинскими номерами врезался в грузовик. Удар был такой силы, что на месте аварии одновременно скончались 8 человек, еще два получили травмы. Все потерпевшие – граждане соседней страны. 

«В 00.29 на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузным автомобилем Volvo... В результате ДТП пострадали 10 человек, из них восемь погибли», – приводит РИА Новости сообщение МЧС РФ. 

Прибывшие на место спасатели извлекли из искореженного автомобиля тела умерших и деблокировали выживших. Пострадавшие, мужчины 33-х т 39-ти лет доставлены в больницу. Следователи возбудили дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспорта. Устанавливаются обстоятельства аварии. 

Согласно предварительной информации, в ДТП виноват водитель «Мерседеса», выехавший на встречную полосу.

Псковская область ДТП погибшие

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В Псковской области в ДТП погибли 8 граждан Украины

Сегодня, 07:51

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