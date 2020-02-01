Два российских бизнесмена скончались на вилле в Валенсии

Сегодня, 13:54

Александр Зуев

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Два российских бизнесмена скончались на вилле в Валенсии

В Валенсии (Испания) обнаружены тела двух предпринимателей из России. Судя по всему, бизнесмены умерли ночью, находясь на вилле, которая принадлежала одному из них. Имена погибших не называются. При этом известно, что им было по 62 года. 

Следов насилия на трупах не обнаружено. Согласно информации агентства Frаnсе Рrеss, ссылающегося на полицию, смерть наступила во сне из-за отравления угарным газом (окисью углерода). Эксперты обнаружили неисправность в отопительном котле. 

Тела в понедельник обнаружил в отдельных спальнях сотрудник компании владельца дома после того как родственники предпринимателей забили тревогу. Версию отравления подтвердили судмедэксперты, производившие вскрытие.   

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