Экс-глава УФСИН совершил самоубийство прямо в зале суда

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов 12 февраля совершил самоубийство прямо в зале суда. Об этом сообщает газета «Известия», корреспондент которой освещал судебный процесс.

Уточняется, что Виктор Свиридов покончил с собой сразу же после вынесение вердикта - перед тем, как его заключили под стражу. По некоторым данным, ему удалось беспрепятственно пронести с собой огнестрельное оружие - пистолет.

Ранее РБК, корреспондент которого пообщался со Свиридовым, сообщило о том, что у подсудимого рак.

Напомним, экс-глава УФСИН предстал перед судом по обвинению в вымогательстве 10 миллионов рублей. До вынесения приговора он не был под стражей - находился на подписке о невыезде.