В почтовом отделении Амстердама друг за другом взорвались две бандероли

В одном из офисов почтовой компании в Амстердаме (Нидерланды) одно за другим взорвались два самодельных устройства, вероятно, вложенных в бандероли (заказные письма), сообщает «Рейтер ». По данным полиции, пострадавших нет.

Первый взрыв произошел около 8-ми утра. На место прибыли правоохранители и взрывотехники. Через некоторое время сдетонировало второе устройство. О подробностях произошедшего не сообщается. Также не указана мощность взрыва.

Месяц назад заказные письма со взрывными устройствами получили офисы нескольких нидерландских компаний. Однако ни одна из бомб не взорвалась из-за плохого качества самих устройств. В этот раз заряды сработали, видимо, раньше времени.