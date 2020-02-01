В почтовом отделении Амстердама друг за другом взорвались две бандероли

Сегодня, 11:43

Александр Зуев

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В почтовом отделении Амстердама друг за другом взорвались две бандероли

В одном из офисов почтовой компании в Амстердаме (Нидерланды) одно за другим взорвались два самодельных устройства, вероятно, вложенных в бандероли (заказные письма), сообщает «Рейтер». По данным полиции, пострадавших нет. 

Первый взрыв произошел около 8-ми утра. На место прибыли правоохранители и взрывотехники. Через некоторое время сдетонировало второе устройство. О подробностях произошедшего не сообщается. Также не указана мощность взрыва. 

Месяц назад заказные письма со взрывными устройствами получили офисы нескольких нидерландских компаний. Однако ни одна из бомб не взорвалась из-за плохого качества самих устройств. В этот раз заряды сработали, видимо, раньше времени.

Нидерланды почта взрыв

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