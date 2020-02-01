Под Нижневартовском в ДТП погибли двое полицейских

Во вторник на дороге «Нижневартовск-Сургут» произошло смертельное ДТП с участием 4-х машин: полицейского «УАЗа», большегруза «МАН», автомобилей «ГАЗ» и «Скания». В результате аварии погибли два полицейских, еще 4 человека получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Находившиеся в «УАЗе» штатные сотрудники МВД (водитель и 3 пассажира), направлялись в Нефтеюганск для выполнения следственных действий по уголовному делу.
Приказом начальника управления МВД создана специальная комиссия, члены которой приступили к проведению служебной проверки. Движение на участке дороги, где произошла авария, приостановлено. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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