В Москве задержали 38-летнего подозреваемого в серии изнасилований

Сегодня, 19:39

Анна Лисова

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В Москве задержали 38-летнего подозреваемого в серии изнасилований

Управление Следственного комитета России по Москве сообщило о задержании мужчины, изнасиловавшего двух женщин в одной из столичных гостиниц.
В ходе следствия было установлено, что в 2019 году 38-летний мужчина познакомился в социальных сетях с девушкой. Он пригласил ее в гостиничный комплекс и обманным путем, зяявив, что ему стало плохо, заманил в комнату, где и совершил изнасилование. В 2020 году он аналогичным способом совершил насильственные действия сексуального характера над другой девушкой.

Подозреваемого в изнасиловании задержали и сейчас он заключен под стражу. Сообщается, что ранее он уже был неоднократно судимым. Он является уроженцем Курганской области. В Москве мужчина работал таксистом и продавал запчасти, а своим жертвам лгал, что является сотрудинком полиции.  

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Задержанный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствие считает, что жертв насильника может быть больше. Поэтому тех, кто знает о его преступлениях, либо стал его жертвой, просят сообщить об этом в полицию. 

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