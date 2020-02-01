Девушка-узбечка из сайта знакомств «увела» у петербургского пенсионера сейф с 3 миллионами

33-летнюю гражданку Узбекистана, которая проживала в Петербурге нелегально, полицейские задержали по горячим следам на территории Псковской области. Туда она успела доехать после того, как похитила у бизнесмена-пенсионера тяжелый сейф с хранившимися 3 миллионами рублей.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», 10 февраля в полицию Приморского района с заявлением обратился 68-летний бизнесмен города на Неве. Он рассказал, что его обокрала девушка по имени Мая, с которой он свел знакомство на сайте знакомств в интернете в декабре минувшего года.

На днях бизнесмен пригласил ее к себе в гости. После более тесного знакомства в оффлайне интернет-знакомая исчезла из квартиры пенсионера. А вместе с собой прихватила и 50-килограммовый сейф, где деньги лежат, и немалые - 3 010 000 рублей. Эту сумму житель Петербурга взял в кредит для открытия небольшого бизнеса.

Благодаря тому, что воровка попала на видео камер наблюдения, ее удалось быстро разыскать. К слову, она похитила и другие ценности - так как к лифту волокла не только сейф, но и две набитых сумки.

По подозрению задержана гражданка Узбекистана, 33-летняя Мухайё, проживающая в Петербурге нелегально. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. При задержании выяснилось, что ни денег, ни сейфа у воровки уже нет.