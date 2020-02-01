Жительница Тулы рассказала, как у нее на кухне взорвалась колбаса

Жительница Тулы опубликовала в паблике «Черный Список. Тула» соцсети Вконтакте пост о том, как у нее на кухне взорвалась докторская колбаса.

По ее рассказам, мясное изделие она купила в одном из известных сетевых супермаркетов. Утром женщина хотела сделать себ бутерброды к чаю. Докторскую колбасу она положила на стол. Сама же в это время заваривала чай. В этот момент прозвучал взрыв. Хозяйка квартиры от резкого звука едва чайник не уронила и не обварилась.

«Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!», - восклицает в публикации тулячка и иллюстрирует инцидент.

Такого никогда, к счастью, не видели и другие пользователи соцсети. В комментариях они принялись делиться версиями. Согласно одной из них, докторская колбаса на момент покупки была просрочена.

Технолог Борис Рябинкин в интервью «Вечерней Москве» объяснил, почему подобное могло произойти.

«Чтобы колбаса взорвалась, она должна быть в полимерной оболочке и храниться в теплом месте. Внутри продукта проходят изменения, эффект брожения. Если человек небольшую дырочку проделает в колбасе или ударит ее, то она взорвется. Если она взорвалась, то ни в коем случае ее нельзя есть, поскольку это чревато отравлением», - предупредил специалист.