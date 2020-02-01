В Бурятии местный житель прострелил голову другу, приняв его за дикое животное

Несколько дней назад, прибывшие по вызову правоохранители, обнаружили на ферме в Закаменском районе Бурятии тело 24-летнего мужчины с простреленной головой. Рядом находились еще трое молодых людей, один из которых пояснил, что это он случайно убил своего товарища, приняв его за дикое животное.

«По данным следствия, 5 февраля жителей села Санага отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути с местной животноводческой стоянки к ним присоединились двое знакомых, которые стали помогать. Однако поиски не увенчались успехом. В вечернее время перед обратной дорогой молодые люди решили поохотиться. У одного из них был с собой карабин», – говорится в сообщении управления СКР по республике.

Владелец оружия забрался на возвышенность и велел остальным «загонять на него дичь». Позже охотник увидел некий силуэт и, подумав, что это животное, тщательно прицелился и выстрелил два раза подряд. Подойдя ближе, он понял, что убил друга. Одна из пуль пробила ему голову.

Осмотрев место происшествие, находившееся в нескольких километрах от фермы, следователи восстановили картину произошедшего и возбудили дело по ст. 109 УК (неосторожное убийство). Об избранной мере пресечения в отношении подозреваемого не сообщается.